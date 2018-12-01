ИА «Ореанда-Новости» Стали известны финалисты премии "Худшее описание секса в художественной литературе". В этом году в шорт-листе премии оказались только мужчины, авторы-женщины не попали в список. Ранее в премии побеждали женщины: Рэйчел Джонсон, Нэнси Хьюстон и Венди Перриам.

В этом году финалистами наименее желанной для авторов премии стали Харуки Мураками с романом "Убийственный коммандор" и такие писатели, как Джеймс Фрей, Джулиан Гоф, Люк Треджет, Уильям Уолл, Джирард Вудворд и Виктор Корнуолл в соавторстве с Артуром Тревеляном.

В частности, Мураками обвиняют в чрезмерной натуралистичности сексуальных сцен, а также в перечислении большого количества подробностей. В своей книге Мураками сообщает про процесс эякуляции с всевозможными подробностями, которые можно было бы и опустить. Знаменитый автор уже в третий раз оказывается среди финалистов премии.

"Я рад, что я попал в шорт-лист за премию, особенно рядом с великим Харуки Мураками, и я надеюсь, что выиграю", - сказал писатель Джулиан Гоф.

Премия вручается с 1993 года, она не учитывает порнографические или эротические произведения.