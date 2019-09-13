13.09.2019, 17:23
HBO снимут второй приквел о Таргариенах
ИА «Ореанда-Новости». Телеканал HBO заказал ещё один сезон, который расскажет о событиях, предшествующих сериалу "Игра престолов".
По различным источникам, второй приквел расскажет о правлении семьи Таргариенов. Шоу обещает сосредоточиться на истории этого дома, а также в нём будут присутствовать много драконов.
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джон Мартин займётся сценарием сериала, события которого развернутся за 300 лет до начала оригинальной истории.
Официальных подробностей об актёрском составе и режиссёрском кресле от телеканала пока нет.
По различным источникам, второй приквел расскажет о правлении семьи Таргариенов. Шоу обещает сосредоточиться на истории этого дома, а также в нём будут присутствовать много драконов.
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джон Мартин займётся сценарием сериала, события которого развернутся за 300 лет до начала оригинальной истории.
Официальных подробностей об актёрском составе и режиссёрском кресле от телеканала пока нет.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии