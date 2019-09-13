ИА «Ореанда-Новости». Телеканал HBO заказал ещё один сезон, который расскажет о событиях, предшествующих сериалу "Игра престолов".

По различным источникам, второй приквел расскажет о правлении семьи Таргариенов. Шоу обещает сосредоточиться на истории этого дома, а также в нём будут присутствовать много драконов.

Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джон Мартин займётся сценарием сериала, события которого развернутся за 300 лет до начала оригинальной истории. 

Официальных подробностей об актёрском составе и режиссёрском кресле от телеканала пока нет.