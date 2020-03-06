ИА «Ореанда-Новости» . Американский канал HBO выпустит новый телевизионный сериал по компьютерной видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщило издание «Variety».

Кинорежиссёра Крэйга Мазина, который обрёл особую популярность после выхода на экраны небольшого сериала «Чернобыль», назначили главным сценаристом и исполнительным продюсером новой экранизации. Кроме того, в проекте HBO примет участие сценарист и руководитель игровой студии «Naughty Dog», которая разрабатывала франшизу «The Last of Us» для платформы PlayStation.

Картина должна стать первым проектом от «PlayStation Productions», которая является новой дочерней компанией корпорации «Sony», созданной специально для экранизации видеоигр.