Широкой общественности актриса предстала в кадре фотографов вместе с молодым человеком.После развода в декабре 2014 года с режиссёром Тимом Бёртоном Хелена Бонем Картер ни разу не была замечена с другими представителями противоположного пола. Прожив 13 лет в браке с американским кинорежиссёром и родив от него двух детей, актриса не афишировала публике свою личную жизнь. Однако, в минувшие выходные состоялся её парный выход на улицы Нью-Йорка с молодым спутником. Новым мужчиной Картер оказался писатель Рай Даг Холмбо.На свидание, которое состоялось в день рождения актрисы, Хелена Бонем Картер поддержала свой собственный имидж экстравагантной личности: платье в романтическом стиле, украшенное цветочным принтом, актриса дополнила массивными кроссовками и широким кожаным ремнём на талии. Ставшая уже культовой растрёпанная причёска Картер попала в кадры и на этот раз. Пара вела себя на улице довольно расслаблено - они обнимались и целовались, не смущаясь внимания публики.Неоднократно принимала участие в озвучивании анимационных фильмов. Лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств в 2011 году, семь раз была номинирована на премию «Золотой Глобус», два раза - на премию «Оскар» (в 1998 и в 2011 году). Стала широко известна после исполнения ведущих ролей в таких фильмах как "Комната с видом", "Там, где даже ангелы боятся появиться", "Говардс Энд".