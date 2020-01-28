ИА «Ореанда-Новости». Певица Ольга Бузова рассказала, что три её работы получили платиновый статус на территории России, пишет РИА Новости.



Так, песня «Мало половин», а также альбомы «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня» получили платиновые сертификации в России.



Бузова отметила, что каждый из этих музыкальных продуктов был куплен свыше 50 тысяч раз. Песня "Мало половин" вышла в 2017 году. Клип на неё сразу стал вирусным: набрал более 42 миллионов просмотров на YouTube.