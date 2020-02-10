На награду "Оскара" в данной категории также претендовали Адам Драйвер, Антонио Бандерас, Джонатан Прайс, Леонардо Ди Каприо.Хоакин Феникс - актер, родившийся в Пуэрто-Рико в 1974 году. В послужном списке уроженца города Сан-Хуан 107 кинематографических работ. Дебютировал в кино в 1981 году. Увидеть героев Феникса можно в таких известных фильмах, как "Гладиатор", "Она", "Отель "Руанда"".