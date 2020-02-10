10.02.2020, 07:36
Хоакин Феникс стал обладателем "Оскара" за работу в "Джокере"
ИА «Ореанда-Новости». В воскресенье в Лос-Анджелесе проходит церемония вручения награды американской киноакадемии. В категории "Лучший актер" обошёл остальных соискателей на награду "Оскара" Хоакин Феникс, которого оценили за работу в полнометражной ленте "Джокер".
На награду "Оскара" в данной категории также претендовали Адам Драйвер, Антонио Бандерас, Джонатан Прайс, Леонардо Ди Каприо.
Хоакин Феникс - актер, родившийся в Пуэрто-Рико в 1974 году. В послужном списке уроженца города Сан-Хуан 107 кинематографических работ. Дебютировал в кино в 1981 году. Увидеть героев Феникса можно в таких известных фильмах, как "Гладиатор", "Она", "Отель "Руанда"".
На награду "Оскара" в данной категории также претендовали Адам Драйвер, Антонио Бандерас, Джонатан Прайс, Леонардо Ди Каприо.
Хоакин Феникс - актер, родившийся в Пуэрто-Рико в 1974 году. В послужном списке уроженца города Сан-Хуан 107 кинематографических работ. Дебютировал в кино в 1981 году. Увидеть героев Феникса можно в таких известных фильмах, как "Гладиатор", "Она", "Отель "Руанда"".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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