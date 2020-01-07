ИА «Ореанда-Новости». «Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультипликационным фильмом в истории мирового кинематографа. Информация была опубликована на интернет-портале Boxofficemojo.

В прокате мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1,33 миллиарда долларов. На втором месте расположилась первая часть мультипликационного фильма «Холодное сердце» с кассовой доходностью в 1,28 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошла «Суперсемейка 2». Её кассовые доходы составили ориентировочно 1,24 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что мультипликационный фильм «Холодное сердце 2» стал 6 проектом киностудии Walt Disney, доходы от кассовых сборов которых превысили 1 миллиард долларов.