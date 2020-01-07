07.01.2020, 10:04
«Холодное сердце 2» признано самым кассовым мультфильмом
ИА «Ореанда-Новости». «Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультипликационным фильмом в истории мирового кинематографа. Информация была опубликована на интернет-портале Boxofficemojo.
В прокате мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1,33 миллиарда долларов. На втором месте расположилась первая часть мультипликационного фильма «Холодное сердце» с кассовой доходностью в 1,28 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошла «Суперсемейка 2». Её кассовые доходы составили ориентировочно 1,24 миллиарда долларов.
Стоит отметить, что мультипликационный фильм «Холодное сердце 2» стал 6 проектом киностудии Walt Disney, доходы от кассовых сборов которых превысили 1 миллиард долларов.
В прокате мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1,33 миллиарда долларов. На втором месте расположилась первая часть мультипликационного фильма «Холодное сердце» с кассовой доходностью в 1,28 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошла «Суперсемейка 2». Её кассовые доходы составили ориентировочно 1,24 миллиарда долларов.
Стоит отметить, что мультипликационный фильм «Холодное сердце 2» стал 6 проектом киностудии Walt Disney, доходы от кассовых сборов которых превысили 1 миллиард долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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