ИА «Ореанда-Новости». Фильм «Холоп» собрал в России больше, чем кинолента «Т-34».

Фильм «Холоп» вышел на российские экраны 26 декабря. Он собрал в отечественном прокате свыше 2,31 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует предварительная информация портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах и фильмов, которая доступна на сайте Фонда кино.

Кинокартина «Холоп» обогнала предыдущего рекордсмена по сборам среди российских фильмов «Т-34». Лента о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны собрала 2,27 миллиарда рублей за 2019 год.





