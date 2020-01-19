ИА «Ореанда-Новости». Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам.

Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года. Он успел собрать в отечественных кинотеатрах свыше 2,64 миллиардов рублей, тем самым сместив с первого места предыдущего лидера «Короля льва». Ремейк одного из самых известных мультфильмов в мире смог собрать в российских кинотеатрах более 2,63 миллиардов рублей.

Однако Единая федеральная автоматизированная информационная система, в которой хранятся все данные о показах кино в кинозалах, свидетельствует о том, что «Король лев» всё ещё опережает «Холопа» по просмотрам.

Первое же место по кассовым сборам в истории российского проката занимает фильм «Движение вверх». За всё время показов картины в кинотеатрах, фильм смог собрать почти 2,9 миллиардов рублей.