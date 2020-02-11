ИА «Ореанда-Новости» . На выставке современного искусства в Мехико арт-критик Авелина Леспер уничтожила произведение искусства, созданное художником Габриэлем Рико. По сообщению The Guardian, работа оценивалась в 20 тысяч долларов.

Инсталляция современного художника состояла из стекла с футбольным мячом, камнем и иными предметами. По словам художественного критика, работа была уничтожена после того, как она поставила рядом с ней пустую бутылку с газировкой в знак выражения презрения к данному произведению искусства, из-за что инсталляция упала и разбилась.

Сотрудники выставки назвали поведение Леспер непрофессиональным и неразумным. В самой галерее дальнейшие действия относительно критика пока что не предпринимали.