ИА «Ореанда-Новости» Художественный руководитель ТЮЗа имени Юрия Киселева 76-летний Юрий Ошеров доставлен в больницу после того, как во время репетиции упал в открытую оркестровую яму. Об этом рассказала пресс-секретарь министерства культуры области Ирина Спешилова.

Отмечается, что поднять пострадавшего из ямы не удалось без помощи специального оборудования спасателей. Высота ямы достаточно большая, характер травм худрука пока не ясен, он находится на обследовании. Однако при транспортировке в госпиталь, Ошеров находился в тяжёлом состоянии.