ИА «Ореанда-Новости». Один из создателей комикса о Дэдпуле выразил желание нарисовать выпуск про российского героя.

Об этом рассказал главный редактор издательства Bubble Роман Котков в интервью изданию РИА Новости.

Как сообщил Котков, речь идёт об Игоре Громове, герое российского комикса. Один из тех, кто работал над комиксом «Дэдпул уничтожает вселенную Marvel» Далибор Талайич выразил желание сотрудничать с издательством. Он хочет нарисовать один из выпусков про Игоря Громова в следующем году.

По словам главного редактора, Талайич уже присылал обложку, которую создал сам. Ему нравится герой комикса, что и «зацепило» художника.

Издательство Bubble является крупнейшим в России по созданию оригинальных комиксов. Оно существует с 2011 года. Кроме того, комиксы, которые выпускаются на английском языке, распространяются по Сан-Диего, где пользуются неизменной популярностью.