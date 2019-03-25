ИА «Ореанда-Новости». 20 марта в Третьяковской галерее появился обнажённый мужчина, который прошёлся в одних стрингах по залам и остановился у картины Михаила Врубеля "Принцесса Грёза". Он отвлекал внимание, пока другой художник оставлял в галереи картины. Художники пояснили, что своей акцией хотели обратить внимание на современное искусство.

Как выяснилось, в нижнем белье и выкрашенный золотой краской гулял художник Артём Гаврилюк-Божко, создающий картины под псевдоним Tom Va. Он рассказал РИА Новости, что «общий посыл был в поддержку современного искусства».

Ранее в пресс-службе Третьяковки сообщили, что инцидент был несанкционированным перформансом неизвестных художников. Гендиректор галереи Зельфира Трегулова пояснила, что пока людей отвлекал обнажённый человек, в залах появились некие картинки.

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, отметила, что художникам следовало заранее обратиться к директору галереи и объяснить свою концепцию. Однако Гаврилюк-Божко усомнился, что руководство галереи дало бы разрешение на проведение акции, кроме того, она не имела бы такого эффекта.