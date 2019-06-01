ИА «Ореанда-Новости». Фанаты попросили британскую писательницу Джоан Роулинг больше не выпускать книги о вселенной Гарри Поттера. Информация о том, что в сети появятся четыре новых рассказа, вызвала активные обсуждения среди поклонников. Однако у многих эта новость не вызвала восторга.

Многие отметили, что писательница пытается «оживить дохлого коня». Другие поклонники заявили, что по предыдущим книгам уже досконально изучили мир волшебников, и о нём больше нечего писать.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике, напоминает телеканал «360». Все части были экранизированы компанией Warner Bros. Помимо этого, Джоан Роулинг написала сценарии к фильмам «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», рассказывающие о событиях, предшествовавших основной истории. Действие разворачивается за 65 лет до попытки Волан-де-Морта убить Гарри Поттера.

Напомним, в конце марта сообщалось, что редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и Философский камень» продали в ходе торгов в Лондоне почти за £70 тыс. Проданная копия была напечатана в числе первых 500 книг. В ней были допущены многочисленные ошибки, в том числе в названии, пишет The Independent. Первые книги Роулинг публиковала, подписываясь как Дж. К. Роулинг, однако в этих экземплярах встречается полное имя автора. В самой книге, когда главный герой получает список необходимых вещей для поездки в школу магии и волшебства Хогвартс, пункт «волшебная полочка, 1 штука» напечатан дважды. Кроме того, в копии встречается подпись автора, сделанная от руки.

Серия романов «Гарри Поттер» Джоан Роулинг состоит из семи книг. Первая часть была опубликована в 1997 году издательством Bloomsbury.