ИА «Ореанда-Новости» Победитель четвёртого сезона телепроекта «Голос» иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) считает, что в голосовании, по результатам которого победу в проекте «Голос. Дети» одержала дочь певицы Алсу, есть «некая аномалия». Об этом исполнитель рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Певец отметил, что результаты голосования его обескуражили, так как он был убеждён, что победу одержит мальчик из Казахстана Ержан.

Кроме того, Фотий уверен, что победа десятилетней Микеллы вызовет общественный резонанс, а репутация её матери Алсу окажется под угрозой.