01.02.2020, 11:52
Игорь Крутой озвучил имя потенциально представителя из России на «Евровидении-2020»
ИА «Ореанда-Новости». Композитор Игорь Крутой озвучил имя потенциально представителя из России на «Евровидении-2020» в своём интервью с журналистом издательства «РИА Новости».
По его мнению, потенциальным представителем может стать Александр Панайотов. Данный вывод основан на том, что руководство «Первого канала» почти приняло окончательное решение в отношении участия певца на «Евровидении-2020». Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова заявила о своём намерении выступить на конкурсе с англоязычной песней.
«Евровидение-2020» будет проводиться с 12 по 16 мая этого года в Роттердаме в Нидерландах.
По его мнению, потенциальным представителем может стать Александр Панайотов. Данный вывод основан на том, что руководство «Первого канала» почти приняло окончательное решение в отношении участия певца на «Евровидении-2020». Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова заявила о своём намерении выступить на конкурсе с англоязычной песней.
«Евровидение-2020» будет проводиться с 12 по 16 мая этого года в Роттердаме в Нидерландах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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