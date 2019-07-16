ИА «Ореанда-Новости». «Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».

Он был номинирован на престижную премию «Эмми» в 32 номинациях. Культовый сериал уже вошла в историю, собрав 47 премий «Эмми» - больше, чем любой другой.

Сериал сумела побить рекорд, который был установлен в 1994 году. В то время картина «Нью-Йоркская полиция» (NYPD Blue) номинировалась на 27 категорий.

Второе место по количеству номинаций занял сериал «Удивительная миссис Мейзел» (совместное производство Dorothy Parker Drank Here Productions.

Picrow и Amazon Studios), которая была представлена ​​в 20 категориях. Также в тройку лидеров замкнул мини-сериал «Чернобыль» (совместное производство HBO и Sky), который получил 19 номинаций.