«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»
ИА «Ореанда-Новости». «Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Он был номинирован на престижную премию «Эмми» в 32 номинациях. Культовый сериал уже вошла в историю, собрав 47 премий «Эмми» - больше, чем любой другой.
Сериал сумела побить рекорд, который был установлен в 1994 году. В то время картина «Нью-Йоркская полиция» (NYPD Blue) номинировалась на 27 категорий.
Второе место по количеству номинаций занял сериал «Удивительная миссис Мейзел» (совместное производство Dorothy Parker Drank Here Productions.
Picrow и Amazon Studios), которая была представлена в 20 категориях. Также в тройку лидеров замкнул мини-сериал «Чернобыль» (совместное производство HBO и Sky), который получил 19 номинаций.
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