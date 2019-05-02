ИА «Ореанда-Новости». «Mortal Kombat» среди четырёх новых претендентов пополнил «Зал славы видеоигр». Этот аркадный файтинг с потоками крови и «расчленёнкой» вызывал слушания в Конгрессе и получил самые ограниченные игровые рейтинги возрастного уровня. Тем не менее, игра была введена сегодня в Мировой Зал славы видеоигр вместе с «Colossal Cave Adventure», «Super Mario Kart» и вездесущей игрой «Пасьянс», встроенной в Microsoft Windows.

«Mortal Kombat» моментально взволновал общественность, когда вышел в 1992 году. Критики обрушились на возможности игры, дающие игрокам огромный выбор видов насилия над поверженным соперником: обезглавливание, вырывание сердец, сжигание, потрошение и многое другое.

«Вместо того, чтобы обогатить ум ребёнка, эти игры учат детей получать удовольствие от применения насилия», - заявил сенатор Джозеф Либерман в 1993 году, открывая слушания в Конгрессе по вопросу о насилии в видеоиграх, на которых были продемонстрированы сцены из игры. В ходе общенациональной дискуссии о влиянии видеоигр на детей в 1994 году отрасль учредила Совет по рейтингу развлекательного программного обеспечения, чтобы присваивать играм возрастные рейтинги.

Всемирный «Зал славы видеоигр» расположен в музее в Рочестере и знакомит посетителей с виртуальными развлечениями всех типов: аркадными, консольными, компьютерными и мобильными.



