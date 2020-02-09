ИА «Ореанда-Новости». В адрес Деле Алли, полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии, посыпались обвинения в расизме из-за постов, опубликованных Snapchat.



Шутки про коронавирус и китайцев не остались незамеченными со стороны общественности, за что спортсмен и был подвержен резкой критике.

В центре скандала оказались два ролика, снятых футболистом. На первом под названием «Koronawhat?..» спортсмен снимает себя с маской на лице в лондонском аэропорту, а за его спиной видна группа азиатов. На втором под названием «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня» футболист снимает мужчину азиатской внешности, переводя камеру на антисептическое средство.

После общественного резонанса Деле Алли извинился выложенные ролики и удалил их.