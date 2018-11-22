ИА «Ореанда-Новости». 30 ноября по 2 декабря 2018 в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова пройдет II Молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Кусевицкого. Состязание молодых виртуозов стартует 30 ноября в 18 часов в Концертном зале консерватории.

Учредители проекта – Санкт-Петербургская консерватория и Академия контрабаса имени С. А. Кусевицкого. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018». Творческая база конкурса – Санкт-Петербургская консерватория, первое высшее музыкально-образовательное учреждение России. Проект направлен на сохранение и развитие традиций отечественной школы исполнительства на контрабасе, поддержку молодых талантливых музыкантов, обмен педагогическим опытом и привлечение внимания общественности к сфере музыкального исполнительства на контрабасе. В состав жюри конкурса вошли лучшие представители высших школ музыки России.

Конкурс проводится в два тура. Заключительный гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей пройдет 2 декабря 2018 в 18 часов в Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории.

Наряду с конкурсными прослушиваниями программа мероприятия включает мастер-классы выдающихся исполнителей-контрабасистов, открытые лекции, концерты.

В рамках проекта публику ждет премьера оперы петербургского композитора Игоря Воробьева «Роман с контрабасом» по рассказу Чехова.