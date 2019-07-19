ИА «Ореанда-Новости» 18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова получила травму, играя на сцене московского театра «Русская песня». Теперь известная актриса находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, и медики оценивают её состояние как тяжёлое.

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. В 1965 году с отличием окончила Щепкинское театральное училище в Москве. Ещё с студенческие годы она исполнила роль Марфушеньки в фильме Александра Роу «Морозко». Среди работ в кино, принесших ей всенародную известность, – «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», «Идиот» и многие другие.

Артистка является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, двух Государственных премий РФ, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».