ИА «Ореанда-Новости» Актриса Инна Чурикова вскоре будет выписана из больницы, куда она попала после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Он добавил, что артистка находится в «идеальном состоянии», и буквально через день покинет стены медицинского учреждения. Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Из-за падения актрисы спектакль пришлось прервать, а сама Чурикова была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.