ИА «Ореанда-Новости». Российское Минкультуры ввело временный запрет на посещение иностранцами учреждений культуры, пишет «Интерфакс».



Министерство также порекомендовало подведомственным учреждениям на время ограничить проведение массовых мероприятий, чтобы не допустить распространения коронавируса.



Так, предлагается отменить групповые экскурсии и другие мероприятия в музеях. Посетителям предлагается не использовать аудиогиды и другие мультимедийных устройств, которые непосредственно могут касаться тела.