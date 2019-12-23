23.12.2019, 22:16
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» будет показана в Full HD качестве
ИА «Ореанда-Новости». «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» будет показана в Full HD качестве, сообщает издательство «РБК» со ссылкой на пресс-службу телеканала«Россия 1».
Фильм «Ирония судьбы» вышел в телеэфир 1 января 1976 года. В этом году «Россия 1» отреставрировала советский фильм. Как утверждает пресс-служба, кинокартина получила более яркие цвета и чёткость деталей. Стоит отметить, что дата и время выхода обновлённой «Иронии судьбы» пока официально не утверждены, но телепрограмма в ближайшее время появится.
В 2018 году советский фильм был показан в оригинальном качестве по «Первому каналу» 31 декабря.
Фильм «Ирония судьбы» вышел в телеэфир 1 января 1976 года. В этом году «Россия 1» отреставрировала советский фильм. Как утверждает пресс-служба, кинокартина получила более яркие цвета и чёткость деталей. Стоит отметить, что дата и время выхода обновлённой «Иронии судьбы» пока официально не утверждены, но телепрограмма в ближайшее время появится.
В 2018 году советский фильм был показан в оригинальном качестве по «Первому каналу» 31 декабря.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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