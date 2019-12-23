Фильм «Ирония судьбы» вышел в телеэфир 1 января 1976 года. В этом году «Россия 1» отреставрировала советский фильм.Стоит отметить, что дата и время выхода обновлённой «Иронии судьбы» пока официально не утверждены, но телепрограмма в ближайшее время появится.В 2018 году советский фильм был показан в оригинальном качестве по «Первому каналу» 31 декабря.