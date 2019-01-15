Ранняя версия сочинения относится к 1742 году, последние контрапункты Бах оканчивал незадолго до смерти. Последний номер так и остался не завершенным, и потомки до сих пор предлагают варианты финала цикла.Композитор записал произведение в виде партитуры, не обозначив, для каких инструментов оно создано. Александр Князев исполнит его в редакции для органа, которую выполнил знаменитый немецкий органист и педагог Хельмут Вальха. В этой редакции не только предложен определённый порядок следования фуг, но и завершён 19-й, неоконченный Бахом, контрапункт (тройная фуга).Александр Князев – заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов – успешно выступает в двух амплуа: виолончелиста и органиста. Всемирно известный музыкант исполняет сольные органные программы, произведения для органа с оркестром. В его репертуаре значительное место занимает музыка И.С. Баха, в том числе Восемнадцать лейпцигских хоралов, шесть трио-сонат, «Гольдберг-вариации» (в транскрипции Ж. Гийю), шесть сонат для скрипки и органа. Для французского лейбла «Mirare» Князев записал альбом сочинений И.С. Баха в рижском Домском соборе.Цикл «Искусство фуги» был исполнен Князевым в Казальс-холле в Токио, на фестивале Радио Франс в Монпелье, во многих городах Франции, Германии, Австрии и Нидерландов, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске.