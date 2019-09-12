12.09.2019, 16:33
17 сентября начинается сезон барокко в столичной консерватории
ИА «Ореанда-Новости». В Рахманиновском зале 17 сентября барочники Московской консерватории открывают свой сезон. интерьер этого зала, выдержанного в бело-бирюзовых тонах – с лепниной, балкончиком, парящей акустикой, – очень подходит для старинной музыки.
В сезон барокко два ансамбля – Капелла «Золотой век» (руководитель Александр Листратов) и «Musica Tempora» (руководитель Дарья Борковская) – представляют инструментальные сочинения юбиляров этого года: итальянца Доменико Габриели (360 лет со дня рождения), немца Иоганна Каспара Фишера (275 лет со дня смерти), автора клавирного цикла «Нить Ариадны».
Именно в «Нити Ариадны» впервые была предложена модель цикла прелюдий и фуг в разных тональностях – у Фишера их было 20, а вслед за ним И.С. Бах создал первый том Хорошо темперированного клавира с 24 прелюдиями и фугами во всех мажорных и минорных тональностях.
Все композиторы оставили роскошную, разнообразную музыку, о которой самое время вспомнить и не пропустить эту редкую программу. Подробную информацию о концертах можно найти на сайте консерватории
В сезон барокко два ансамбля – Капелла «Золотой век» (руководитель Александр Листратов) и «Musica Tempora» (руководитель Дарья Борковская) – представляют инструментальные сочинения юбиляров этого года: итальянца Доменико Габриели (360 лет со дня рождения), немца Иоганна Каспара Фишера (275 лет со дня смерти), автора клавирного цикла «Нить Ариадны».
Именно в «Нити Ариадны» впервые была предложена модель цикла прелюдий и фуг в разных тональностях – у Фишера их было 20, а вслед за ним И.С. Бах создал первый том Хорошо темперированного клавира с 24 прелюдиями и фугами во всех мажорных и минорных тональностях.
Все композиторы оставили роскошную, разнообразную музыку, о которой самое время вспомнить и не пропустить эту редкую программу. Подробную информацию о концертах можно найти на сайте консерватории
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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