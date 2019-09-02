Московской консерватории известный столичный, который откроет абонемент «Шопениана». Музыкант исполнит Полонез-фантазию ля-бемоль мажор, а также этюды Шопена.Сегодня музыка Шопена воспринимается как исключительно цельное, гармоничное выражение романтического идеала и дерзновенного стремления к нему, именно поэтому к ней так часто обращаются современные исполнители.– от Листа до Дебюсси и Шимановского. Особые «чувства» испытывали к ней русские музыканты – Рубинштейн, Лядов, Скрябин, Рахманинов.Многократный лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории Дмитрий Каприн (фортепиано) окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по классу профессора Э.К. Вирсаладзе. В настоящее время ведёт активнуюсольную концертную деятельность как в России, так и за рубежом. Каприн выступал со многими известными дирижёрами, такими как А. Чистяков, А. Лазарев, А. Рудин, В. Понькин, С. Кочановский и др.