30.08.2019, 21:52
6 сентября можно будет посетить вечер "Многоликого барокко" в Московской консерватории
ИА «Ореанда-Новости». В Московской консерватории имени Чайковского 6 сентября начинается органный сезон. Органистка Анна Юркова по такому случаю предлагает свою программу на вечер пятницы. Она называется "Многоликое барокко". По словам Анны, она открывает эту программу для тех, кто любит старинную музыку и интересуется эпохой барокко.
Барокко - это один из самых ярких периодов в европейской культуре, который появился в эпоху Позднего Возрождения примерно в 1600 году. Продлился этот период до 1750 года, и оставил за собой яркий след в истории всех сфер искусства. Однако музыка этого периода до сих пор остаётся таинственным миром, несмотря на свою популярность.
Как говорит Анна Юркова, цель предоставляемой ею программы - представить слушателям разные грани музыкального языка эпохи барокко. Вместе с Анной выступят певица Марина Глазкова и гобоист Иван Паисов, которые исполнят произведения светские и церковные, вокальные и инструментальные, и, кроме того, созданные в разных странах: Германия, Франция, Италия. Особое внимание будет уделено двум крупнейшим композиторам этой эпохи - Иоганну Себастьяну Баху и Антонио Вивальди.
Барокко - это один из самых ярких периодов в европейской культуре, который появился в эпоху Позднего Возрождения примерно в 1600 году. Продлился этот период до 1750 года, и оставил за собой яркий след в истории всех сфер искусства. Однако музыка этого периода до сих пор остаётся таинственным миром, несмотря на свою популярность.
Как говорит Анна Юркова, цель предоставляемой ею программы - представить слушателям разные грани музыкального языка эпохи барокко. Вместе с Анной выступят певица Марина Глазкова и гобоист Иван Паисов, которые исполнят произведения светские и церковные, вокальные и инструментальные, и, кроме того, созданные в разных странах: Германия, Франция, Италия. Особое внимание будет уделено двум крупнейшим композиторам этой эпохи - Иоганну Себастьяну Баху и Антонио Вивальди.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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