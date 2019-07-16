ИА «Ореанда-Новости» Николай Костер-Вальдау, прославившийся ролью Джейме Ланнистера в «Игре престолов», пообщался с фанатами сериала. Встреча с поклонниками состоялась в Нэшвилле.

На конвенте, в частности, поднялся вопрос о финале восьмого сезона, разочаровавшем многих фанатов.

Костер-Вальдау отметил, что считает критику нормальным явлением. Более того, подобные настроения зрителей наблюдались каждый сезон.



Актёр оценил тот факт, что «Игра престолов» настолько взволновала людей, что даже появилась петиция с требованием переснять восьмой сезон. «Джейме Ланнистер» высказался в защиту создателей сериала, назвав их увлечёнными своим делом людьми.