07.07.2019, 17:48
Александр Скарсгард может сыграть нового Геркулеса
ИА «Ореанда-Новости» После адаптаций классических работ Диснея о Русалочке и Алладине, компания намерена сделать своим будущим проектом фильм о Геркулесе.
Как сообщают различные источники, кинокомпания ведёт переговоры с Александром Скарсгардом. Актёр может сыграть главную роль самого Геркулеса в адаптации.
Фильм, скорее всего, повторит события оригинала 1997 года. По сюжету Геркулес, сын Зевса, единственный, кто может помешать Аиду - властителю загробного мира, который намеревается собрать свою армию и захватить Олимп.
Как сообщают различные источники, кинокомпания ведёт переговоры с Александром Скарсгардом. Актёр может сыграть главную роль самого Геркулеса в адаптации.
Фильм, скорее всего, повторит события оригинала 1997 года. По сюжету Геркулес, сын Зевса, единственный, кто может помешать Аиду - властителю загробного мира, который намеревается собрать свою армию и захватить Олимп.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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