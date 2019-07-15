Эпатажный поступок Нетребко совершила на празднике в честь Андреаса Мёлих-Цебхаузера, который после многих лет покинул свой пост.

Оперная дива разместила у себя в Instagram два видео с торжества. На первом она спускается по лестнице, исполняя арию и прикрывая лицо маской. Второй ролик демонстрирует нам Нетребко в мини-юбке и на высоких каблуках. Артистка поёт, стоя на накрытом праздничном столе.

Поступок певицы вызвал противоречивые комментарии. Однако среди негативных всё же преобладают восторженные. В их числе комментарий Филиппа Киркорова, написавшего «Все, как мы, любят!»