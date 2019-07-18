ИА «Ореанда-Новости». Сценарист и режиссёр популярного сериала "Секретные материалы" Фрэнк Спотниц хочет перенести вселенную Warhammer на большой экран. Компании Games Workshop и Big Light Productions уже объявили, что сериал будет основываться на одноимённой книге Дэна Абнетта. 

Сериал получит название Eisenhorn. По сюжету, главный герой телесериала инквизитор Грегор Айзенхорн будет сражаться с инопланетными чудовищами и спасать человечество. 

Каст актёров пока не раскрывается. Компании также не рассказывают, кто займет кресло режиссёра, однако известно, что фильм будет содержать в себе несколько жанров. Даты релиза остаются неизвестными.