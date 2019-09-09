Продажу пришлось закрыть спустя четыре минуты после официального старта – зрители выкупили все имеющиеся билеты.

Речь идёт о постановке режиссёра Алвиса Херамниса под названием «Белый вертолёт». В спектакле повествуются реальные события шестилетней давности. В 2013 году Папа Римский Бенедикт XVI отрёкся от престола. 71-летний советский и американский артист балета, балетмейстер и актёр Михаил Барышников играет в этом спектакле главную роль – Папы Римского Бенедикта.

Сегодня в десять утра Новый Рижский театр смог за четыре минуты продать все билеты на спектакль «Белый вертолёт». Всего было выложено для продажи около двух с половиной тысяч билетов. Администрация театра попыталась ограничить шансы перекупщиков забрать максимальное количество билетов – купить билеты могли только зарегистрированные на официальном сайте театра пользователи. В одни руки возможно было купить только два билета и на одно представление. По словам руководства Нового Рижского театра, сразу же после старта продаж на сайт зашло полторы тысячи желающих попасть на представление. Купить билет для многих театралов оказалось настоящим аттракционом. Некоторые счастливые обладатели билетов незамедлительно выложили их в сеть, при этом они советуют другим покупателям не отчаиваться – при неуспешной попытке оплаты билетов, стоит пробовать заказать и оплатить их вновь. Администрация сайта также подключилась к этой рекомендации – необходимо было зайти на страницу в течение несколько часов, при этом постоянно обновлять страницу. В таком случае есть шанс приобрести билеты, которые оказались возвращёнными в систему при неудачной оплате.

Стоит отметить, что всего в период с 21 ноября по 3 декабря в новом Рижском театре состоится десять спектаклей. Представление идёт на английском языке, используются также итальянский, польский и латынь. Для латышей и русскоговорящего населения предусмотрен синхронный перевод.