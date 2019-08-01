Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо могут номинировать на Оскар

Кинокритики считают, что у голливудских звёзд довольно высокий шанс получить номинацию за совместный фильм. Эксперты полагают, что ДиКаприо может получить номинацию лучшего главного актёра, а Питт - номинацию лучшего актёра второго плана.



Члены Американской академии киноискусств сходятся во мнении, что картина "Однажды в Голливуде", режиссёром которого выступил Квентин Тарантино, является возможно лучшей работой Брэда Питта. Однако, так как в центре истории именно Леонардо ДиКаприо, то, вероятно, номинацию на лучшего актёра получит именно он.



Хотя роли в фильме практически равны, и некоторые кинокритики полагают, что Брэд Питт также имеет право получить главную награду года в качестве лучшего актёра. Премия "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года, и поэтому номинанты на получение награды ещё не названы.

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