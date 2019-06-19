19.06.2019, 21:19
"Чернобыль" должны были снять русские
ИА «Ореанда-Новости».Американский мини-сериал "Чернобыль", вышедший 6 мая 2019 года на телеканале HBO, вызвал бурную реакцию, в основном противоречащую. Одни называли его главным событием года, другим же не понравилась интерпретация политиков советского союза.
Телеведущий программы "Вечерний Ургант" также высказал своё мнение по этому поводу. "Мы должны были такой сериал снять. Мы! Ну как так? Почему они снимают?" - негодует Иван в беседе с KP.RU, при этом отмечая детализированность сериала и выражая глубокое почтение создателям.
Иван сказал, что создателям удалось передать атмосферу и дух советского союза, и им удалось воссоздать страну, "как я её запомнил". Отметив, что эту работу должно посмотреть как можно больше людей, Иван не ограничивался только Россией, имея в виду и страны бывшего СССР.
Телеведущий программы "Вечерний Ургант" также высказал своё мнение по этому поводу. "Мы должны были такой сериал снять. Мы! Ну как так? Почему они снимают?" - негодует Иван в беседе с KP.RU, при этом отмечая детализированность сериала и выражая глубокое почтение создателям.
Иван сказал, что создателям удалось передать атмосферу и дух советского союза, и им удалось воссоздать страну, "как я её запомнил". Отметив, что эту работу должно посмотреть как можно больше людей, Иван не ограничивался только Россией, имея в виду и страны бывшего СССР.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии