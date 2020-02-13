ИА «Ореанда-Новости».На Нью-Йоркской неделе моды была представлена линейка обуви с ароматизированными аксессуарами от американского бренда одежды Crocs, созданная совместно с KFC.

Представленные модели обуви выполнены в фирменных цветах KFC и дополнены тематическими аксессуарами с соответствующим запахом. Подошва повторяет контуры и принт фирменной упаковки компании по производству фаст-фуда, а верхнюю часть украшают изображенные куски жаренной курицы или наггетсы. Пахнет этот элемент образа, как настоящие продукты питания, но, создатели уверяют, все элементы обуви не съедобны, хотя пахнут и выглядят довольно аппетитно.

На подиуме можно было увидеть две модели: классическую и на высокой подошве. Однако для покупки будет доступна только первая из них.

В магазинах продукт столь неожиданной коллабарации появится весной этого года. Стоимость одной пары составит 60 долларов.