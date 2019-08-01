01.08.2019, 17:46
Дарксайд появится в роли главного злодея в экранизации "Новых богов"
ИА «Ореанда-Новости». Американский режиссёр Ава ДюВерней рассказала о своём новом проекте, который она готовит для DC. Проект получил название "Новые боги", и фильм будет снят на основе одноимённого графического романа.
Отвечая на вопросы фанатов в своём Twitter-аккаунте девушка рассказала, что в картине появится Дарксайд в качестве главного суперзлодея. Согласно комиксам, он является самым могущественным злодеем во вселенной DC. А также Ава призналась, что восхищается отрядом женщин-воинов Фурий, и их лидером Большой Бардой, поэтому можно смело ждать и их появления на большом экране.
В данный момент Ава работает над сценарием будущей картины совместно с Томом Кингом. Дата релиза "Новых богов" пока не называется.
Отвечая на вопросы фанатов в своём Twitter-аккаунте девушка рассказала, что в картине появится Дарксайд в качестве главного суперзлодея. Согласно комиксам, он является самым могущественным злодеем во вселенной DC. А также Ава призналась, что восхищается отрядом женщин-воинов Фурий, и их лидером Большой Бардой, поэтому можно смело ждать и их появления на большом экране.
В данный момент Ава работает над сценарием будущей картины совместно с Томом Кингом. Дата релиза "Новых богов" пока не называется.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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