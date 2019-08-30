ИА «Ореанда-Новости». 13 сентября, в день рождения Московской консерватории, в Большом зале консерватории вспомнят об одном из самых ярких своих выпускников. Геннадий Рождественский окончил вуз в 1954-м году, затем в 1957-м там же аспирантуру, а с 1974-го года и до конца жизни преподавал, возглавив в 2001-м году кафедру оперно-симфонического дирижирования.

По словам ректора Московской консерватории профессора Александра Соколова, «Геннадий Николаевич Рождественский – это патриарх дирижёрского искусства. Это не просто великий артист, это потрясающая личность. В Московской консерватории было воспитано очень много музыкантов, которые с гордостью называют себя учениками Рождественского. Он очень много привнес в жизнь консерватории и создал здесь концертный оркестр, который сегодня является нашей гордостью. Он обеспечил связь студентов с будущим полем их деятельности, которое именно дирижёрам иногда приходится искать с большим трудом».

13 сентября созданный Г. Рождественским оркестр выйдет на сцену БЗК под управлением его многолетнего коллеги, друга Анатолия Левина. А в качестве солистки в программе принимает участие пианистка Виктория Постникова – жена и постоянный творческий партнёр Геннадия Рождественского. Её выбор нетривиален: Концерт для фортепиано с оркестром Римского-Корсакова и Каприччио Стравинского – партитуры, которые почти не появляются в текущем репертуаре. Во втором отделении – Симфония №4 С. Прокофьева, ученика Римского-Корсакова и младшего современника Стравинского.