12.09.2019, 18:29
Disney намерена создать сериал о Дарте Вейдере
ИА «Ореанда-Новости». Киностудия Disney планирует заняться съемками сериала-приквела о персонаже Дайте Вейдере, который является центральным в шести эпизодах фильма "Звёздныйе Войны".
Планируется, что актёры Хейден Кристенсен и Джеймс Эрл Джонс будут приглашены в сериал. Руководство компании надеется, что актёры дадут согласие на съёмки приквела.
Действия сериала будут разворачиваться до событий, описанных в «Новой надежде». Количество серий пока неизвестно, как и само название. Имя режиссёра также не названо.
Очевидно, что сериал будет выходит на сервисе Disney+, обсуждение соответствующих планов студия ведёт с представителями Lucasfilm.
Планируется, что актёры Хейден Кристенсен и Джеймс Эрл Джонс будут приглашены в сериал. Руководство компании надеется, что актёры дадут согласие на съёмки приквела.
Действия сериала будут разворачиваться до событий, описанных в «Новой надежде». Количество серий пока неизвестно, как и само название. Имя режиссёра также не названо.
Очевидно, что сериал будет выходит на сервисе Disney+, обсуждение соответствующих планов студия ведёт с представителями Lucasfilm.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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