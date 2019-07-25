ИА «Ореанда-Новости» Новый проект Паоло Соррентино будет носить название Mob Girl, которое в русском прокате будет названо «Девушка мафии».

Картина будет основываться на реальных событиях. Сюжет расскажет о жизни Арлин Брикман, которая являлась женой одного из представителей мафии. Впоследствии она сотрудничала с полицией и стала информатором. Также для фильма будет играть роль книга писательницы Терезы Карпентер, написанная о жизни женщины. 

Сценаристом фильма выступит писательница Анджелина Барнетт. Сам Паоло Соррентино известен по таким проектам, как "Молодой папа" и "Где бы ты ни был".