ИА «Ореанда-Новости»Оперный певец Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучшая запись оперного произведения».

Официальный сайт премии сообщает, что российский певец номинирован за исполнение оперы «Риголетто» Джузеппе Верди в категории «Лучшая запись оперного произведения».

В этой категории Хворочстовский номинирован вместе с дирижёром Константином Орбеляном. Награда в этой категории присуждается дирижеру, основным исполнителям вокальных партий и продюсеру записи.Также на премию в этой категории этой претендуют дирижеры Джон Адамс, Майкл Кристи, Кристоф Руссе и Себастьян Вейгл.

Церемония вручения премии «Грэмми» состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года.

Среди российских деятелей искусства лауреатами премии «Грэмми» в разное время становились Валерий Гергиев, а также возглавляемые им хор и оркестр Мариинского театра, Владимир Ашкенази, Юрий Башмет, Евгений Кисин, Родион Щедрин, Максим Венгеров.

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года в возрасте 55-и лет, после продолжительной борьбы с болезнью. Тело маэстро было кремировано, часть праха погребена на Новодевичьем кладбище в Москве, капсула с другой частью была заложена в основании памятника певцу в Красноярске, где он родился. Хворостовский завещал похоронить его прах в Москве и Красноярске.

В августе 2018 года было заложено основание памятника с прахом артиста, на церемонии присутствовали члены семьи Дмитрия Хворостовского: родители, вдова и дети. Семья выбрала место, где будет располагаться монумент – это сквер Красноярского государственного института искусств, где учился певец.

Хворостовский был всемирно известной звездой оперной сцены, выступал с выдающимися дирижёрами современности в знаменитых театрах. В его репертуаре были романсы и оперные партии великих композиторов: П. Чайковского, Д. Верди, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова и многих других.