ИА «Ореанда-Новости». Московский международный Дом музыки в рамках празднования 871-го Дня Города подготовил для гостей и жителей Замоскворечья интересную развлекательно-образовательную программу.





8 сентября все желающие смогут принять участие в конкурсах, мастер-классах, интерактивных шоу-программах, а завершением вечера станет праздничный концерт с участием известных артистов – фортепианного трио «Bel Suono», Валерия Сюткина и его группы.



Только в этот день билеты на лучшие концерты Московского международного Дома музыки (ММДМ) можно будет приобрести со значительной скидкой и получить в подарок памятные сувениры от ММДМ.





В этом году развлекательная программа Дома музыки пройдёт на Площади искусств у входа в Светлановский зал ММДМ. С 18.00 до 20.00 для посетителей будут открыты различные интерактивные зоны.



На музыкальной площадке гости смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Барабанная площадка будет открыта для желающих поиграть на настоящей барабанной установке. В купольном кинотеатре можно будет увидеть объемное изображение без использования специальных очков. Для любителей веселых командных соревнований будет открыта площадка "Большой пазл", а в творческой зоне посетителей научат делать бумажную вертушку-пропеллер. Музыкально-спортивная инсталляция "Вело-оркестр" позволит стать участником необычного ансамбля: чтобы исполнить партию саксофона, бас-гитары, барабанов или других инструментов нужно просто крутить педали, в результате у самой слаженной команды прозвучит настоящая музыкальная композиция. С 18:00 до 19:00 на Танцевальной площадке пройдут мастер-классы по степу, танго и восточным танцам. В завершение танцевального блока поклонников хореографического искусства ждет выступление ансамбля Cubano Son и возможность станцевать настоящую кубинскую сальсу.





На протяжении всего праздника будет работать площадка пожеланий, где каждый житель или гость столицы сможет оставить послание. Для детей и родителей установят специальные стены-раскраски с разноцветными маркерами.





В День города все желающие смогут принять участие в мастер-классе Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова в отдельной художественной зоне: в этом году преподаватели ДШИ «Центр» предложат юным посетителям освоить техники декоративно-прикладного творчества – оригами и технику сухого валяния из шерсти. Своё искусство продемонстрируют профессиональные художники-шаржисты и аквагримёры. В течение вечера развлекать гостей будут «ожившие» музыкальные инструменты, клоуны и другие известные персонажи «Цирка чудаков».





В 20:00 выступлением пианистов «Bel Suono» откроется концертная программа вечера. Музыкальное трио исполнит шедевры классической музыки в авторской интерпретации, а также собственные сочинения.





А затем и сами гости смогут примерить на себя роль исполнителей, став участниками самого большого в истории города любительского оркестра и приняв участие в музыкальном интерактиве «Барабанный оркестр».



Кульминацией праздника станет выступление Валерия Сюткина и его группы. Гости услышат самые известные и всеми любимые песни музыканта, а также новые композиции.





Дом музыки – одна из самых престижных и популярных культурных площадок столицы. Ежегодно в День города он становится центром притяжения для многочисленных поклонников музыкального искусства: теплая дружелюбная атмосфера, оригинальные концертные и интерактивные перформансы, конкурсы и мастер-классы – неизменные составляющие праздника в одном из самых красивых районов Москвы.