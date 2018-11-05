05.11.2018, 19:15
Евгений Петросян вновь всех удивил: новые подробности бракоразводного процесса
ИА «Ореанда-Новости» Народный артист вновь стал одной из самых обсуждаемых в СМИ знаменитостью. Причиной столь повышенного внимания к его персоне стал бракоразводный процесс с Еленой Степаненко.
Пара шокировала россиян своим решением развестись. В ходе судов стало известно и о впечатляющем размере накопленного имущества звездной семьи - дорогая недвижимость, коллекции антиквариата и драгоценности стали предметом торгов юристов бывших супругов. Семейный разрыв стал не только одной из центральных тем в СМИ, но и повлиял на творческие планы артистов.
Недавно Елена Степаненко отменила свой концерт в Брянске, назначенный на 29 сентября. Причиной отмены стала болезнь артистки, но у стороны бывшего мужа другая версия. Адвокат Евгения Петросяна, Сергей Жорин заявил сетевому изданию informing.ru, что отмена концерта это следствие снижения популярности Елены Степаненко. "Мы видим, что зрители фактически отказались ходить на концерты Степаненко. Такой вывод можно сделать из того, что ей пришлось отменить не просто отдельные концерты, а целые гастрольные туры", - заявил юрист.
Промоушеном выступлений бывшей семейной пары юмористов занимался Петросян, теперь же Елене Степаненко приходится самой рекламировать свои концерты. Внезапный развод и публичное обсуждение раздела имущества - не самый лучший фон для успешной пиар-кампании. Однако, как следует из сообщений СМИ, на самого Петросяна скандал и суды не оказали особого негативного влияния.
Поклонники артиста заметили, что после развода с Еленой Степаненко юморист стал выглядеть значительно моложе. Причиной этого является недавняя пластическая операция, которую сделал себе Евгений Петросян. Заметно посвежевший юморист потянул кожу лица и разгладил морщины с помощью иглоукалывания и резекции глаз.
"Омоложение" дало повод ряду СМИ выдвинуть версию, что настоящей причиной развода стал роман юмориста и Татьяны Брухуновой, директора московского Театра эстрадных миниатюр. 29-летняя девушка родом из Тулы, окончила Московский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента, а практику проходила в том самом Театре эстрадных миниатюр, владельцем которого является Евгений Петросян. Однако, не все согласны с этой точкой зрения, аргументируя тем, что Татьяна - талантливый организатор и ее способности никак не связаны с симпатией к ней Петросяна.
Пара шокировала россиян своим решением развестись. В ходе судов стало известно и о впечатляющем размере накопленного имущества звездной семьи - дорогая недвижимость, коллекции антиквариата и драгоценности стали предметом торгов юристов бывших супругов. Семейный разрыв стал не только одной из центральных тем в СМИ, но и повлиял на творческие планы артистов.
Недавно Елена Степаненко отменила свой концерт в Брянске, назначенный на 29 сентября. Причиной отмены стала болезнь артистки, но у стороны бывшего мужа другая версия. Адвокат Евгения Петросяна, Сергей Жорин заявил сетевому изданию informing.ru, что отмена концерта это следствие снижения популярности Елены Степаненко. "Мы видим, что зрители фактически отказались ходить на концерты Степаненко. Такой вывод можно сделать из того, что ей пришлось отменить не просто отдельные концерты, а целые гастрольные туры", - заявил юрист.
Промоушеном выступлений бывшей семейной пары юмористов занимался Петросян, теперь же Елене Степаненко приходится самой рекламировать свои концерты. Внезапный развод и публичное обсуждение раздела имущества - не самый лучший фон для успешной пиар-кампании. Однако, как следует из сообщений СМИ, на самого Петросяна скандал и суды не оказали особого негативного влияния.
Поклонники артиста заметили, что после развода с Еленой Степаненко юморист стал выглядеть значительно моложе. Причиной этого является недавняя пластическая операция, которую сделал себе Евгений Петросян. Заметно посвежевший юморист потянул кожу лица и разгладил морщины с помощью иглоукалывания и резекции глаз.
"Омоложение" дало повод ряду СМИ выдвинуть версию, что настоящей причиной развода стал роман юмориста и Татьяны Брухуновой, директора московского Театра эстрадных миниатюр. 29-летняя девушка родом из Тулы, окончила Московский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента, а практику проходила в том самом Театре эстрадных миниатюр, владельцем которого является Евгений Петросян. Однако, не все согласны с этой точкой зрения, аргументируя тем, что Татьяна - талантливый организатор и ее способности никак не связаны с симпатией к ней Петросяна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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