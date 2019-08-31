ИА "Ореанда-Новости" По сложившейся традиции фестиваль откроется 1 сентября.

С 1 по 29 сентября молодые талантливые музыканты выступят на престижных концертных площадках столицы.

Среди участников фестиваля — выпускники и студенты Московской консерватории, неоднократно становившиеся лауреатами международных конкурсов.

Откроет фестиваль концерт музыки для духовых инструментов в исполнении квинтета «Molto Bene» и кларнетиста Ивана Тихонова.

Духовой квинтет «Molto Bene» основан в 2015 году и за это время успел принять участие во многих международных фестивалях. Участники квинтета – солисты ведущих оркестров Москвы.

3 сентября в Малом зале выступят лауреаты многочисленных международных конкурсов - органисты Владимир Скоморохов и Наталия Абрютина.