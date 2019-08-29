ИА «Ореанда-Новости» Король российской эстрады поскандалил с организаторами конкурса по поводу организации репетиции своего номера.

52-летний певец кричал со сцены, требуя, чтобы во время репетиции его номера в зале были камеры. «Пока здесь не появятся камеры, ничего не будет», - заявил артист на повышенных тонах. Его речь сопровождалась матерными репликами. Киркоров заявил, что шоу начнётся не когда запланировано, а когда он отрепетирует свой номер перед камерами.

Данную видеозапись опубликовал РЕН ТВ. «Вот такая репетиция: мат, мат и ещё раз мат…», - написал автор ролика.

«Новая волна» проходит в Сочи с 24 по 29 по августа.