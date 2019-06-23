ИА «Ореанда-Новости» Картина получила «Золотой кубок» в номинации «Лучший сценарий». Работы претендентов оценивало жюри, председателем которого стал режиссёр из Турции Нури Бильге Джейлан.

Награждение состоялось в Китае, на сцене Большого театра Шанхая.

За основеу сюжета российского была взята реальная история – рассказ о том, как выводили советскую дивизию с Чарикарской равнины во время войны с Афганистаном.

В России премьера картины состоялась 10 мая 2019 года.

22-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) открылся 15 июня и завершится 24 июня.