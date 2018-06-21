Кинокартина «8 подруг Оушена» - это «женская версия» криминального и всем известного боевика. Главная героиня – Дебби, роль которой досталась Сандре Баллок, родная сестра Дэнни Оушена. Её история начинается с того, что после пяти лет нахождения в заключении, она выходит на свободу с полностью подготовленным планом ограбления. Для его осуществления ей понадобится собрать группу женщин. Если всё пойдёт по плану Дебби, то за один вечер вся группа, включая главную героиню, разбогатеют. Цель девушек – колье у одной из знаменитых актрис. Стоимость украшения – 150 миллионов долларов. Преступницы встретятся на ежегодном балу в Метрополитен-музее, чтобы осуществить план. Главные роли достались всем известным и уже полюбившимся актрисам – Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшет, Хелена Картер, а также одна из ролей досталась певице Риане.





Режиссёр Павел Дроздов выпустил военную кинокартину к годовщине начала Великой Отечественной войны. Фильм «Прощаться не будем» посвящён событиям, которые развернулись в октябре 1941 года в Калинине (нынешней Твери). Город нуждается в защите от наступления немецкого войска. Две тысячи человек, готовы сражаться с врагом за город, но у них нет ни артиллерии, ни танков. Майор Павел Сысоев, роль которого досталась Андрею Мерзликину, прикладывает все силы на сохранение порядка в Калинине, однако его начинают подозревать в предательстве. Фильм был снят в Твери. Режиссёр выразил свою благодарность актёрам и горожанам, участвующим в массовке за плодотворную работу в тридцатиградусный мороз.





Для любителей ужасов и триллеров на экраны вышел норвежский фильм «Фобия», в котором повествуется о женщине, которая переехала в семейное поместье, получившее в наследство. И по закону жанра, там и начинаются загадочные и таинственные события. По словам местных жителей, в этом доме исчезали люди, были совершены убийства и т.д. Главной героине предстоит разобраться в происходящим, а также не позволить воображению и реальности слиться воедино.





Австралийский режиссёр Дженнифер Пидом выпустила кинокартину для любителей документалистики – «Горы». Красивая лента о неприступном и коварном творении природы не оставит равнодушными любителей красивых пейзажей. Весь фильм озвучивает Уиллем Дефо, а в русской версии в роли рассказчика выступил Михаил Кожухов. Картина уже получилась выскоие оценки от критиков и зрителей, усевших её посмотреть.

