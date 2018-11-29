ИА "Ореанда-Новости". Директор Службы внешней разведки, занимающий также пост председателя организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, Сергей Нарышкин предложил давать российским рэперам правительственные гранты.

"Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?" - сказал Нарышкин в четверг в рамках заседания оргкомитета в Центральном доме художника (ЦДХ).

"Мы тогда обратимся в правительство РФ с тем, чтобы оно издало соответствующий распорядительный акт", - предложил Нарышкин.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, присутствующий на заседании, отметил, что необходимо в целом наладить эффективный диалог с рэп-исполнителями. "Я из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения... с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это... Я вижу, как эти ребята "заводят" молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя", - сказал Швыдкой.

По его словам, сегодня власть общается с представителями этой субкультуры запретами, однако, по его мнению, такая практика к положительным результатам не приведет, примером тому может служить рок-движение в 1980-х годах. "Это очень трудная тема, но проблема существует, и она не может не быть предметом нашего внимания", - резюмировал Швыдкой.

Первые рэп-исполнители появились в СССР в 1980-х годах, однако ввиду отсутствия доступа к телевидению и радио особой популярности они не получили. Современный хип-хоп стал массовым благодаря фестивалям, рэп-баттлам и распространению записей через Интернет. Сегодня наиболее популярными исполнителями на российской хип-хоп-сцене могут считаться Баста, Oxxxymiron, Pharaoh, Kizaru, Billy Milligan, Noize MC, Гнойный и другие музыканты.

В 2017 году прошли рэп-баттлы, вызвавшие широкий общественный резонанс. В их числе поединок Оксимирона и Гнойного, набравший более 9 млн просмотров за сутки.