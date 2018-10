Голос кита прозвучит в Петербургской филармонии

19 октября в Большом зале Петербургской филармонии впервые выступит Московский ансамбль современной музыки. В программе концерта прозвучит музыка композиторов XX и XXI века, в числе которых Джордж Крам, Арво Пярт, Оливье Мессиан, Дэвид Лэнг, Майкл Найман и Павел Карманов, написавший специально для этого концерта переложение своей пьесы "Get In!" для Московского ансамбля совеременной музыки.



Столь необычное название концерт получил по имени пьесы американского композитора Джорджа Крама, которая была вдохновлена "песнями" горбатого кита. Также в первом отделении прозвучат Две симфонические медитации для органа из цикла «Вознесение» Оливье Мессиана. Общий знаменатель первого отделения - сопричастность французской традиции. Ей же отвечает и произведение Крама, чья работа с тембровыми возможностями инструментов, при безусловной индивидуальности композиторского почерка, роднит его с французской традицией. Сопричастность ей и становится «общим знаменателем» первой половины программы. Между произведениями Мессиана и Крама прозвучит известный, сочетающий авангардные техники с барочными традициями «Коллаж на тему B-A-C-H» эстонского композитора Арво Пярта в версии для ансамбля. Единственным российским автором, чья музыка прозвучит в исполнении Московского ансамбля современной музыки был выбран Павел Карманов – один из самых исполняемых отечественных авторов.



Во втором отделении концерта также прозвучат: пьеса “Sweet Air” американца Дэвида Лэнга, название которой навеяно применением веселящего газа во время визита к стоматологу: автор стремится показать две роли музыки – с одной стороны, способной погрузить слушателя в комфорт, а с другой, демонстрирующей, почему он может в этом комфорте нуждаться. Публику также ждет исполнение пьесы "On the Fiddle" британского минималиста Майкла Наймана, в которую автор включил темы, написанные им к трем фильмам Питера Гринуэя.



Московский ансамбль современной музыки – один из немногих отечественных коллективов, ставящих своей целью исполнение сочинений XX и XXI века и обладающих в этой области экспертным статусом. Основанный в 1990-м году, к настоящему моменту ансамбль осуществил более 1000 российских и мировых премьер.



Петербургская филармония адресует ценителям современной музыки целую серию концертных программ Большого зала: 8 апреля Надежда Кучер и Антон Батагов исполнят петербургскую премьеру нового вокального цикла Антона Батагова на стихи женщин-поэтов; музыка второй половины XX – начала XXI века будет представлена в мартовской программе Камерного оркестра «Дивертисмент», а также в программах абонементных и открытых концертов, где прозвучат сочинения Дютийё, Гласса, Шнитке, Слонимского, Канчели, Десятникова, Хрущевой.



«МАСМ выступит в Большом зале Петербургской филармонии впервые за свою почти тридцатилетнюю историю, и для нас это большое и значимое событие, – подчеркивает Виктория Коршунова, директор коллектива, – Конечно, начиная историю взаимоотношений с новым для нас концертным пространством, генеральную репертуарную линию которого составляет вовсе не современная музыка, мы прекрасно осознавали свою ответственность и миссию, предполагающую постепенное расширение слухового опыта постоянной филармонической публики. Поэтому для концерта мы осознанно выбрали сочинения, скажем так, не радикального звучания. При этом, сосредоточившись на больших композиторских именах, мы стремились придать программе целостность».



Начало концерта в 20:00.



