ИА «Ореанда-Новости». Уникальный рояль стоимостью 190 тысяч долларов, принадлежащий всемирно известной пианистке Анджела Хьюитт, был разбит. Его случайно уронил грузчик.

Несчастный случай произошел в конце января. Рояль возвращали домой после записи нового альбома артистки в Берлине. О том, что рояль разбит, сообщила сама пианистка в своём аккаунте в Facebook. Она призналась, что была как никогда довольна записью, и совершенно внезапно получила столь печальные новости. Это был её любимый инструмент. Пианстка до сих пор в шоке и не может прийти в себя. Стоимость рояля превышала 190 тысяч долларов.

Анджела Хьюитт, всемирно известная пианистка, с 2003 года проживающая в Лондоне, записывает все свои альбомы и даёт все самые важные выступления только на этом инструменте.